Padre Chivu è stato sgamato. Il Corsera: “Se la prende coi moralisti quando il primo a fare la morale è stato lui”

Repubblica: "Ha completato il processo di normalizzazione, parla di arbitri, dice che non guarda indietro e poi va a ripescare la mano di Maradona"

Padre Chivu è stato definitivamente sgamato. È finita la favola dell’uomo nuovo del calcio italiano. “Fate quello che dico io, ma non quello che faccio io”. Ormai se ne sono accorti tutti.

Il Corriere della Sera, con Alessandro Bocci, scrive:

“Bastoni si è assunto le proprie responsabilità. Cristian Chivu invece è sembrato nervoso e se l’è presa con i moralisti del calcio, dimenticando che il primo, a fare la morale, è stato proprio lui”.

Repubblica, con Emanuele Gamba, scrive:

“Dopo il difensore, ha parlato il suo tecnico Cristian Chivu, che davanti al microfono ha portato a termine il proprio percorso di normalizzazione. Alla vigilia della sfida alla Juve aveva ribadito che lui di episodi arbitrali non parla, poi dopo la partita ha parlato eccome. Ieri ha fatto di più, andando a ripescare episodi su cui al tempo non si era pronunciato: «In questa stagione, noi abbiamo subito un torto a Napoli e lo dico per la prima volta». Quella sera in tv andò a parlare Marotta, scatenando la reazione di Conte”.

Repubblica si diverte a far notare che padre Chivu prima dice “non ho tempo per guardare indietro”. E poi…

Un attimo dopo, però, ha guardato indietrissimo. Per dimostrare che così fan tutti, e da sempre, ha attinto all’archeologia della beffa all’arbitro: «Pensiamo al famoso gol di mano all’Inghilterra. Eppure Maradona è un mito, e il calcio è lo sport più amato al mondo».