Non c'è lesione muscolare eppure Sky e Gazzetta sono allarmistici: “lo stop potrebbe essere di almeno un mese dunque niente derby” e "derby a forte rischio"

Nonostante Chivu l’avesse dato per spacciato, Lautaro (per sua fortuna) ha solo un risentimento al soleo

Nonostante padre Chivu, a Sky Sport dopo la partita col Bodo, lo avesse quasi dato per spacciato, alla fine Lautaro ha riportato un risentimento al soleo della gamba sinistra.

Sul sito nerazzurro si legge:

Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana.

A noi pare una roba risolvibile al massimo in quindici giorni, forse anche meno.

Però da Gazzetta e Sky sono allarmistici.

Scrive il sito di Sky Sport:

Nessuna indicazione sui tempi di recupero ma lo stop potrebbe essere di almeno un mese dunque niente derby del weekend del 7-8 marzo contro il Milan.

Scrive la Gazzetta:

Nessuna lesione quindi, e questa è una buona notizia per Chivu. Il capitano nerazzurro sarà rivalutato la prossima settimana. Salterà di sicuro il Lecce e anche il ritorno col Bodo di martedì sera, più il Genoa, l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Como. Anche il derby della prima settimana di marzo è a forte rischio.