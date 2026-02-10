Non era rigore su Vergara, la Gazzetta anticipa Open Var

La Gazzetta anticipa il contenuto della trasmissione open Var (ossia il giudizio di Rocchi, capo degli arbitri, alla giornata arbitrale) che andrà in onda oggi pomeriggio su Dazn. E il caso è quello di Vergara, del rigore assegnato al Napoli nel finale a Genova.

Scrive la Gazzetta:

Sarà tutto più chiaro nella puntata del format di Dazn “Open Var”ma la linea inerente all’ultima giornata di campionato sarebbe la seguente: dei due rigori in Genoa-Napoli, solo il primo avrebbe visto la decisione corretta (Meret in uscita su Vitinha); l’altro no. Il contatto Cornet-Vergara ha fatto infuriare/avvilire Daniele De Rossi che è arrivato a dire «non so più quale sport alleno». E allora, come stanno le cose? Che non basta la “strisciata” del difendente del Genoa per definire il contatto con l’attaccante del Napoli un calcio di rigore: è stato sbagliato assegnarlo, anche dopo la “Ofr” con richiamo di Davide Massa da parte del Var Di Bello perché sul collo del piede di Vergara non c’è un vero “step on foot” né tantomeno un affondo da parte del giocatore delGenoa. E il resto? Sarebbe stata giustificata la scivolata di Gila su Cabal in area laziale durante Juventus-Lazio considerando la volontà del difendente di ritrarsi.

