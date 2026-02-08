Costacurta: “io non avrei dato questo rigore, ma il calcio è cambiato. Bisogna abituarsi e bisogna impedire ai propri giocatori di fare questi interventi in area”.

Il rigore su Vergara è codificato dal regolamento, discutere l’intensità del contatto serve solo ai tele-dibattiti (Gazzetta)

La Gazzetta è molto chiara sul rigore concesso al Napoli nel finale di Genoa-Napoli. Ecco cosa scrive nell’analisi della partita a cura di Sebastiano Vernazza:

De Rossi si lamenta del rigore che ha determinato il 3-2, concesso via Var per un pestoncino di Cornet a Vergara, uno “step on foot” in formato ridotto. Ormai sono rigori codificati nel regolamento e discutere dell’intensità del contatto serve soltanto ad alimentare i tele-dibattiti, perché l’arbitro varista davanti ai video valuta il gesto e spedisce al monitor i colleghi sul prato. Inutile piangere a posteriori: oltre a difendere con

le braccia dietro la schiena, bisogna evitare le pedate forse innocue, però incaute.

Ne parla anche Billy Costacurta a Sky Sport:

“Non si può dare la possibilità all’arbitro di sbagliare così. Se mi avessero chiamato al Var io non avrei dato questo rigore, ma il calcio è cambiato, come ha detto De Rossi a fine gara. Bisogna abituarsi a questi contatti e bisogna impedire ai propri giocatori di fare questi interventi in area, perché succede questo”.