Nel nuovo film del Napoli (se ci sarà), sarebbero graditi chiarimenti sugli infortuni – Anguissa e Neres in primis

“Ag4in” avrà un sequel? Il film sul quarto scudetto del Napoli (come quello sul terzo) celebra il trionfo degli azzurri riusciti dapprima nell’impresa di conquistare il titolo dopo trentatré anni, poi di vincerne un secondo in soli tre anni. Entrambi con due allenatori diversi, Luciano Spalletti e Antonio Conte. La pellicola prodotta da Aurelio De Laurentiis termina, nei titoli di coda, con i video-presentazione dei nuovi acquisti di questa stagione, e un “Continua…“, segno che possa esserci un nuovo film che descriva la stagione attuale del Napoli.

Non saranno sicuramente da escludere, nell’ipotetico terzo film, le memorabili vittorie in campionato contro Inter (3-1) e Juventus (2-1) al Maradona, o i festeggiamenti per il trionfo in Supercoppa in Arabia Saudita, e altri successi che arriveranno nel corso della stagione. Ma sarebbe necessario far comprendere quanto questa stagione, per gli azzurri, sia stata complessa a causa degli infortuni. E magari dare qualche spiegazione in più.

Ad esempio, su Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense a novembre ha rimediato una lesione al bicipite femorale; sarebbe dovuto rientrare contro il Copenaghen (21 gennaio), al massimo contro la Juventus (25 gennaio). Ma Anguissa è stato fermato, durante il suo recupero, da una lombalgia. Ergo: il 6 febbraio non si hanno ancora notizie sul suo rientro. Addirittura, Billy Gilmour, operato di pubalgia a dicembre, dovrebbe essere in campo prima di lui.

Un altro mistero: David Neres. Si fa male alla caviglia contro la Lazio, il 4 gennaio 2026. L’attaccante brasiliano rientra in campo contro il Parma, dieci giorni dopo: entra al 58esimo, esce pochi minuti prima della fine del match per il forte dolore alla caviglia. Qualche giorno dopo, Neres è su un letto di ospedale a Londra, operato. Chi ha dato l’ok a Conte per convocarlo contro il Parma? Chi ha detto che poteva rientrare in campo? Nell’ipotetico nuovo film, si saprà mai? Sarebbe gradito vedere questo retroscena.

E poi, un chiarimento anche su Giovanni Di Lorenzo, che resterà fermo fino ad aprile dopo un infortunio al ginocchio e che ha dichiarato sui social: “Non tutti lo sanno, ma gli ultimi 6 mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento chirurgico, ma non volendo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, andando anche a peggiorare le cose”.

Si affronteranno anche questi temi nell’ipotetica nuova pellicola del Napoli? O mostreranno ancora una volta solo festeggiamenti, qualche discussione in seduta tattica, e nulla più? Un consiglio spassionato al regista e la sua troupe: il film risulterebbe più avvincente, se ci mettesse un po’ di pepe dentro.