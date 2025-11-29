Billy Gilmour si opererà a Londra per risolvere il problema di pubalgia: intervento fissato per lunedì 2 dicembre
La nota ufficiale Napoli su X. Lo scozzese sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro.
Billy Gilmour, classe 2001, centrocampista del Napoli e della nazionale scozzese, sarà operato lunedì a Londra a causa della pubalgia che lo tiene fuori dal match col Como.
Gilmour si opera: la nota del Napoli
Ecco cosa si legge sul profilo x del Napoli:
“Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro.
Castellacci: «Mi fa sorridere che Gilmour debba andare in Inghilterra per curare una pubalgia
Nel corso della trasmissione “Un calcio alla radio”, ai microfoni di Radio Napoli Centrale è intervenuto il professor Enrico Castellacci, noto medico sportivo ex medico della Nazionale. Il professore ha commentato il caso Gilmour.
Le parole di Castellacci
«Un allenatore dovrebbe sempre chiamare in causa i medici e chiedere il loro supporto, anche solo per chiarire certe problematiche. I dottori vengono interpellati soprattutto quando ci sono difficoltà, mentre raramente vengono lodati dopo una vittoria. Il loro ruolo è fondamentale nella prevenzione degli infortuni. È necessario un dialogo costante tra preparatori atletici e staff tecnico. È positivo che un allenatore richieda ai medici un contributo continuo. Le partite ormai sono aumentate a dismisura. Il calcio è diventato uno spettacolo e un business: si guarda a tutto tranne che alla salute dei giocatori. È evidente che bisogna prestare grande attenzione alle preparazioni. A mio avviso, si arriverà a programmi di lavoro personalizzati, studiati per ogni singolo atleta in base alle proprie caratteristiche.»