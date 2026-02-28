Nel calcio turco si vede anche questo: un calciatore del Karagumruk rifiuta la sostituzione e alla fine la spunta pure – VIDEO

La scena è avvenuta nel match contro il Trabzonspor: Kranevitter, ex Atletico, non aveva nessuna intenzione di lasciare il campo. Ha persino invitato Ozcan, il suo sostituto, ad accomodarsi in panchina. Alla fine è stato comunque sostituito all'intervallo

Nel calcio turco si vede anche questo: un calciatore del Karagumruk rifiuta la sostituzione e alla fine la spunta pure: ecco cosa ha fatto Kranevitter durante il match contro il Trabzonspor.

Kranevitter del Karagumruk rifiuta la sostituzione: i dettagli

Kranevitter, questo il nome del calciatore, non era per niente al top della condizione e proprio per questo il tecnico del Karagumruk aveva mandato diversi sostituti a scaldarsi. Proprio qui, è iniziato il teatrino.

🇦🇷 🇹🇷 Insolita scena di Matias Kranevitter del Fatih Karagümrük. L’argentino si rifiuta di uscire al 35º minuto.

Non una cosa che si vede spesso. Il Trabzonspor vincerà poi 3-1. pic.twitter.com/AuV5jhThUH — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) February 27, 2026

Il 32enne ha iniziato a sbracciarsi, cercando di far capire in maniera piuttosto plateale che non era sua intenzione di uscire. Ha iniziato a dire “no, no, no” e ha persino invitato Ozcan, il suo sostituto, ad riaccomodarsi in panchina. Alla fine, Kranevitter l’ha spuntata e Ozacan si è riseduto triste in panchina, ma consolato da mister Stanojevic.

Kranevitter è stato comunque sostituito all’intervallo.