Napoli, sarà Juan Jesus a sostituire Rrahmani in difesa (anche perché è rimasto solo lui)
Il quarto è Olivera che gioca in quel ruolo in Nazionale. CorSport: per l'Atalanta ancora in dubbio McTominay, ma c'è ottimismo, e Spinazzola.
Oggi il Napoli affronterà il Portici, squadra d’Eccellenza, per un allenamento congiunto in vista del match di campionato contro l’Atalanta alle 15 di domenica 22 febbraio. Gli azzurri si ritrovano davanti all’ennesimo infortunio stagionale, quello di Amir Rrahmani, che ha subito una lesione al bicipite femorale di alto grado.
Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport:
Per domenica il grande dubbio resta quello legato a Scott McTominay, che Conte spera di poter recuperare. C’è cauto ottimismo per rivederlo in campo. Da valutare, per la Dea, anche le condizioni di Spinazzola, uscito nel secondo tempo del match di domenica: Spina non preoccupa, ma le forzature sono vietate. In difesa, per un Rrahmani in meno, c’è un Juan Jesus pronto a tornare dopo aver scontato il turno di squalifica per il rosso di Marassi.
Il Napoli è rimasto con tre difensori centrali: Buongiorno, Beukema e appunto Juan Jesus. C’è anche Olivera che gioca in quel ruolo in Nazionale con Bielsa.