Napoli-Roma, tegola anche per i giallorossi: Dybala verso il forfait, Soulé resta in dubbio
Nonostante l'avessero dato tutti come titolare certo fino a qualche ora fa, ecco che arriva la notizia: out Dybala. In dubbio Soule
ecco che arriva una pesante tegola per la Roma in vista del match contro il Napoli: out Dybala. Il punto di Sky Sport.
Napoli-Roma, out Dybala
“Dybala verso la non convocazione per il Napoli In dubbio anche la presenza di Soulé”.
In settimana, Dybala era stato annunciato come titolare, la ricomposizione della coppia d’attacco col centravanti olandese Malen. E invece l’argentino ancora una volta pare che debba arrenddersi ai soliti problemi fisici. Un grande talento che però si è arreso al proprio essere cagionevole, fragile dal punto di vista muscolare.
Gasperini potrebbe fare a meno anche di Soulé. A questo punto, è più che probabile la presenza di Pellegrini nella formazione titolare.