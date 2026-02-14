Home » Il Campo

Napoli-Roma, Sky conferma l’assenza di McTominay: ritorna il centrocampo Elmas-Lobotka

Fra le ipotesi spunta Politano avanzato con Gutiérrez al suo posto a destra. Dietro si va verso Beukema, Rrahmani e Buongiorno dal 1'. Per i giallorossi tandem d'attacco Dybala-Malen

Piove letteralmente sul bagnato in casa Napoli, con gli azzurri che dovranno affrontare un match clou come quello contro i giallorossi privi del loro trascinatore e uomo simbolo. Sky conferma l’assenza di McTominay e ridisegna l’11 di Conte: i dettagli.

Napoli-Roma: le probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Politano; Hojlund. All. Antonio Conte

Out McTominay, Elmas di nuovo a centrocampo. Da capire chi lo sostituirà sulla trequarti: fra le ipotesi Politano avanzato con Gutiérrez al suo posto a destra. Juan Jesus è squalificato. Dietro si va verso Beukema, Rrahmani e Buongiorno dal 1′.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. All. Gian Piero Gasperini

Buone notizie per Gasperini: Dybala e Robinio Vaz hanno lavorato in gruppo. L’argentino quindi sarà a supporto di Malen. Soulé, invece, ha avuto una settimana difficile a causa della pubalgia. Pellegrini favorito su di lui e Zaragoza. In mezzo Pisilli avanti su El Aynaoui.

