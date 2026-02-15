Home » Il Campo

Napoli-Roma formazioni ufficiali: Conte, nessuna novità. Gasperini sì: Zaragoza e Pellegrini

Gutierrez a destra, Politano nel tridente. Nella Roma non ci sono Soulé e Hermoso. A centrocampo Pisilli e Cristante

Ecco le formazioni di Napoli-Roma in programma stasera alle 20.45.

Ecco le scelte di Antonio Conte:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Antonio Conte

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen

Allenatore: Gasperini

