Napoli-Roma formazioni ufficiali: Conte, nessuna novità. Gasperini sì: Zaragoza e Pellegrini
Gutierrez a destra, Politano nel tridente. Nella Roma non ci sono Soulé e Hermoso. A centrocampo Pisilli e Cristante
Napoli-Roma formazioni ufficiali: Conte, nessuna novità. Gasperini sì: Zaragoza e Pellegrini
Ecco le formazioni di Napoli-Roma in programma stasera alle 20.45.
Ecco le scelte di Antonio Conte:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Antonio Conte
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen
Allenatore: Gasperini