Napoli-Roma 0-1, giallorossi avanti con Malen al settimo minuto (LIVE)
Inizia il match al Maradona e azzurri subito in svantaggio per il gol sotto porta di Malen
Il Napoli affronta la Roma al Maradona nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Gli azzurri a caccia della vittoria dopo la cocente eliminazione dalla coppa Italia contro il Como di Fabregas. Conte ancora senza McTominay, neanche in panchina ma c’è il ritorno prezioso di Politano nel tridente insieme ai confermati Vergara e Hojlund. In panchina si rivede anche Gilmour oltre i nuovi acquisiti Giovane e Santos, possibili armi preziose a gara in corso. Nella Roma confermato Malen come terminale offensivo con Zaragoza e Pellegrini alle sue spalle. Sfida cruciale per i destini delle due squadre, per continuare il percorso di vertice e la permanenza stabile nelle prime quattro che garantiscono un posto per la prossima Champions League. Napoli che da oggi potrà confermarsi sull’unica competizione rimasta e magari avere recuperi preziosi lungo il cammino.
14′ Palla centrale verso Hojlund dentro l’area, non riesce a stoppare ma il pallone arriva a Vergara che calcia e il suo tiro è deviato in angolo
11′ Sempre ritmi alti con il Napoli che prova a rispondere allo svantaggio, Roma ora arroccata dietro
7′ Roma avanti, palla lunga per Zaragoza che scappa alle spalle di Buongiorno sul lato destro. Palla dello spagnolo verso il centro dell’area dove Malen è tutto solo e batte Milinkovic sotto la traversa
6′ Risposta del Napoli di rabbia, due occasioni nell’area giallorossa, sempre con Vergara
3′ Subito punizione per la Roma sulla trequarti sinistra del Napoli per fallo di Rrahmani ai danni di Wesley
1′ Inizia il match!
Le formazioni ufficiali di Napoli e Roma
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini