Napoli, previsto un ultimo tentativo per Sulemana: in caso di no chiuderà Alisson (Pedullà)
In queste ultime, frenetiche ore di mercato, il Napoli cerca di regalare ad Antonio Conte un’ulteriore pedina in attacco. Gli aggiornamenti di Pedullà.
Napoli, il punto sugli esterni
“Il Napoli farà un ultimo tentativo per Sulemana, malgrado la cessione di Lookman: in caso di no chiuderà Alisson”
Si tratterebbe di un prestito oneroso tra i 3 e 4 milioni di euro con diritto di riscatto.
Ricordiamo che il Napoli può concludere operazione solo con l’ausilio di questa formula a causa del blocco parziale del mercato. Tutto ruota attorno al cosiddetto costo del lavoro allargato, il nuovo «termometro» della solidità finanziaria nel calcio. Questo indicatore comprende gli stipendi dei giocatori, le commissioni agli agenti e gli ammortamenti dei cartellini. La Figc ha stabilito che, per la stagione 2025/26, la somma di queste tre voci non dovrà superare l’80% dei ricavi di un club (percentuale che scenderà al 70% per il 2026/27).
Nonostante la maxi-plusvalenza derivante dalla cessione di Kvara, le entrate sono diminuite a causa dell’assenza dalla redditizia Champions League. Nel contempo, le uscite sono aumentate, non tanto per il mercato estivo ambizioso, quanto per una strategia contabile particolare adottata dal Napoli per gli ammortamenti.