Conte e l’infortunio di Di Lorenzo. Dopo la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina, il tecnico del Napoli ha lanciato accuse nei confronti del sistema calcio con i suoi calendari impossibili. Scrive il Corriere della Sera che sente il peso della respon­sa­bi­lità per aver fatto gio­care Di Lorenzo pra­ti­ca­mente sem­pre.

Ecco uno stralcio dell’analisi di Monica Scozzafava:

Se c’era biso­gno dell’enne­simo infor­tu­nio, il più serio di tutti, per cer­ti­fi­care che la sta­gione del Napoli è tri­bo­lata, ebbene è arri­vato. Nel giorno in cui Conte si rilan­cia in cam­pio­nato bat­tendo la Fio­ren­tina, con par­ti­co­lare fatica soprat­tutto nel secondo tempo, la rot­tura del cro­ciato di Di Lorenzo è di quelle noti­zie che rovi­nano la serata e i tre punti. Anto­nio nel post gara nean­che cerca di nascon­dere la rab­bia. Sente il peso della respon­sa­bi­lità per aver fatto gio­care il capi­tano pra­ti­ca­mente sem­pre ma ha anche la con­sa­pe­vo­lezza che la situa­zione emer­gen­ziale non dava alter­na­tive. «Abbiamo perso un pezzo da novanta che le ha gio­cate tutte — dice pole­mico —. Tre gare in sei giorni, 9 negli ultimi 27. Que­sto cal­cio vira sem­pre di più verso lo spet­ta­colo, non tutela i cal­cia­tori, e pensa solo a far soldi».