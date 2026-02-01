Conte sente il peso della responsabilità per aver fatto giocare Di Lorenzo praticamente sempre
Il Corriere della Sera: ma ha anche la consapevolezza che la situazione emergenziale non dava alternative. “Tre gare in sei giorni, 9 negli ultimi 27. Questo calcio pensa solo a far soldi”
Conte e l’infortunio di Di Lorenzo. Dopo la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina, il tecnico del Napoli ha lanciato accuse nei confronti del sistema calcio con i suoi calendari impossibili. Scrive il Corriere della Sera che sente il peso della responsabilità per aver fatto giocare Di Lorenzo praticamente sempre.
Ecco uno stralcio dell’analisi di Monica Scozzafava:
Se c’era bisogno dell’ennesimo infortunio, il più serio di tutti, per certificare che la stagione del Napoli è tribolata, ebbene è arrivato. Nel giorno in cui Conte si rilancia in campionato battendo la Fiorentina, con particolare fatica soprattutto nel secondo tempo, la rottura del crociato di Di Lorenzo è di quelle notizie che rovinano la serata e i tre punti. Antonio nel post gara neanche cerca di nascondere la rabbia. Sente il peso della responsabilità per aver fatto giocare il capitano praticamente sempre ma ha anche la consapevolezza che la situazione emergenziale non dava alternative. «Abbiamo perso un pezzo da novanta che le ha giocate tutte — dice polemico —. Tre gare in sei giorni, 9 negli ultimi 27. Questo calcio vira sempre di più verso lo spettacolo, non tutela i calciatori, e pensa solo a far soldi».