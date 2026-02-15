Napoli, ora l’obiettivo stagionale è il terzo posto o comunque il piazzamento Champions

Dato il contesto, tra infortuni e clima arbitrale infuocato la Champions è un grande risultato da conquistare per Conte e i suoi ragazzi.

Napoli, ora l’obiettivo stagionale ora è il terzo posto o comunque il piazzamento Champions

Pareggio giusto al Maradona tra Napoli e Roma. Un tempo ciascuno con Malen che fa la differenza per la Roma mentre per gli azzurri è dalla fascia sinistra che arrivano le giocate, prima con Spinazzola e poi con Alisson Santos. Conte vede ancora amnesie difensive che aiutano i giallorossi nelle azioni delle due reti, fase di difesa che parte male da un centrocampo poco reattivo.

Nel primo tempo il Napoli subisce come a Genova il gol a freddo, al primo tiro in porta. Questa volta dopo 7 minuti e dopo i primi approcci in area romanista. La squadra resta ferma e osserva il contropiede giallorosso che porta a segnare facilmente Malen davanti a Vanja. Gli azzurri provano a ricompattarsi e Vergara al 15° prova in area ma trova i piedi dei difensori romanisti. Il Napoli fa molta fatica a costruire, la Roma invece in ogni ripartenza è pericolosa con Malen che riesce a bucare Rahamani in un paio di circostanze. Poi, quasi dal nulla, Spinazzola trova il jolly: finalmente un tiro da fuori area con deviazione fortunosa di Pisilli, palombella letale per Svilar. Il pari accende una gara che fino a quel momento l’arbitro ha gestito all’inglese.

Nel secondo tempo inizia meglio il Napoli. E Spinazzola ha un’ottimo occasione ma Svilar respinge a terra un diagonale in area dell’ala azzurra. Si lotta a centrocampo e sulle fasce, agli azzurri serve un guizzo nell’uno contro uno. Invece poco prima del 25° arriva un nuovo contropiede micidiale della Roma con la difesa azzurra impreparata: Rahamani frana su Wesley, ammonito, penalty e soprattutto il kosovaro esce toccandosi la gamba. Malen non sbaglia dagli 11 metri e giallorossi in vantaggio. Gli azzurri sembrano alle corde ma la differenza arriva dalla panchina. Alisson Santos con Giovane confezionano l’azione del pareggio con l’ex Sporting che mette nell’angolino. Nel finale convulso Gutierrez ha la palla per un’insperata vittoria ma il suo tiro viene respinto da Svilar.

Il secondo tempo meglio del primo, Alisson Santos entra benissimo e mostra numeri importanti per tagliare le partite con sgroppate e giocate che hanno messo in apprensione la difesa giallorossa che a destra aveva sofferto già Spinazzola. Da verificare le condizioni di Rahamani uscito dopo il fallo da rigore. Questa partita certifica che l’obiettivo stagionale ora è il terzo posto o comunque il piazzamento Champions che, dato il contesto tra infortuni e clima arbitrale infuocato, è un grande risultato da conquistare per Conte e i suoi ragazzi.