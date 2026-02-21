Napoli, il riscatto di Alisson Santos può essere finanziato dalla cessione di Lang al Galatasaray

Il Napoli sta iniziando a pensare al il prossimo calciomercato, sarà fondamentale capire se gli azzurri riusciranno a qualificarsi in Champions o meno. Alisson Santos, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto, potrebbe rimanere definitivamente a Napoli, finanziandolo con la cessione definitiva di Noa Lang al Galatasaray (anche l’olandese è in Turchia con la stessa formula).

Gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli

Niccolò Ceccarini scrive su Tuttomercatoweb:

Le strategie future hanno come obiettivo quello di andare ad investire possibilmente su giovani di prospettiva, insomma under 23. Un percorso già iniziato nell’ultimo mercato con l’acquisto a titolo definitivo di Giovane dal Verona. Su Hojlund non ci sono dubbi. Il suo riscatto sarà automatico in caso di piazzamento tra le prime quattro ma l’operazione si farà a prescindere da questo. Chi sta davvero impressionando è Alisson Santos, che è arrivato proprio sul gong della sessione invernale dallo Sporting Lisbona. Un’operazione con la formula del prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 15. Il suo impatto è stato estremamente positivo e se dovesse continuare così il Napoli potrebbe definire l’operazione con la società portoghese. Tenendo presente che questo affare ha buone chances di essere finanziato dal riscatto di Lang da parte del Galatasaray.

In difesa ci potrebbero essere partenze illustri. Juan Jesus infatti andrà in scadenza e poi c’è anche la questione Beukema. L’olandese arrivato dal Bologna non ha trovato molta continuità. L’emergenza difensiva che si è creata può dargli possibilità importanti. Per lui c’è interesse in Premier League . È evidente che in questo settore il Napoli dovrà pensare di intervenire. Tra i profili monitorati c’è sicuramente Solet dell’Udinese. L’ipotesi di un vice Di Lorenzo resta concreta per la prossima stagione. E qui attenzione a Zappa del Cagliari. Per la fascia sono seguiti Norton-Cuffy del Genoa e Boey, di proprietà del Bayern Monaco, in prestito fino a giugno al Galatasaray. Il Napoli infine si sta muovendo per l’estate anche per il centrocampo. I riflettori sono puntati su Joao Gomes del Wolverhampton.