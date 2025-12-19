Non ci sono più record nella maratona: è finito l’effetto delle scarpe in carbonio o è più severo l’antidoping in Kenya?

Nel 2025 la rivoluzione delle scarpe da corsa con piastra in fibra di carbonio sembra essersi fermata. Nessun nuovo record di maratona è stato battuto e l’effetto “magico” delle Vaporfly è ormai svanito. Dopo un decennio di innovazioni che avevano stravolto i tempi, correre sotto le 2:02 rimane un’impresa difficile. Anche i giovani talenti faticano a emergere, il Kenya è più controllato nella lotta antidoping e il futuro richiederà un nuovo eroe o un’innovazione significativa. Ne scrive El Mundo

La scoperta delle solette in fibra di carbonio

Dieci anni fa, Eliud Kipchoge, il più grande maratoneta di tutti i tempi, vinse a Boston dopo aver corso metà gara con le solette delle sue scarpe Nike che sporgevano. Mentre correva, le solette gli scivolarono fuori dalle scarpe all’altezza dei talloni. Un disastro totale. Da quel giorno in poi, il modello cambiò. Quel giorno, la storia cambiò. Nel 2017, Kipchoge ha lanciato la Nike Vaporfly, la prima scarpa davvero magica, la prima con piastra in fibra di carbonio, e tutto è decollato. Kipchoge stesso ha battuto il record mondiale di maratona due volte, tutti i marchi hanno lanciato modelli simili, la lista dei migliori tempi della storia è stata capovolta, un prodigio di nome Kelvin Kiptum (scomparso a febbraio 2024 a 25 anni) è arrivato a 35 secondi dal superare la barriera delle due ore, e.. E questo è tutto.

L’anno sportivo si è concluso senza grandi record. L’effetto della scarpa magica è ormai svanito? Nella categoria maschile, quest’anno sono stati registrati solo quattro dei 30 tempi di maratona più veloci della storia, e nella categoria femminile, sei dei primi 30. Nessuno ha infranto la barriera delle due ore e due minuti, e nessun giovane è emerso in grado di ereditare il trono di Kipchoge che recentemente si è ritirato. Nemmeno Sebastian Sawe, vincitore di Londra e Berlino. “La crescita esponenziale generata dalle Vaporfly si è fermata, ed è logico. Abbiamo scarpe in carbonio da quasi 10 anni ormai, ci sono già marchi molto esigenti, non è più così facile fare la differenza”, analizza Ignacio Barranco , maratoneta e direttore della rivista ‘Corredor’.

La lotta al doping in Kenya

Sebastian Coe, appena eletto presidente dell’atletica mondiale, stabilì che il lavoro dell’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) era insufficiente in alcuni paesi, come il Kenya, e che era necessario raccogliere campioni biologici, utilizzare laboratori propri e impiegare i propri ispettori per combattere gli imbroglioni. E ha funzionato. Nel paese africano, le sanzioni aumentano ogni anno, il che significa che lo sport sta diventando più pulito, e questo potrebbe anche aver rallentato il record. Cosa succederà in futuro? Per il ritorno di quel senso di incertezza – quello che teneva il pubblico con il fiato sospeso durante le maratone, quello che ha avvicinato l’umanità al superamento della barriera delle due ore – servono due cose: un nuovo eroe e un’innovazione. Entrambe sembrano molto lontane.