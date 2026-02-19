Divieto di trasferte, il Tar respinge il ricorso dei tifosi di Napoli, Roma e Fiorentina: stop confermato

Adnkronos: "I decreti erano stati adottati dal Ministero a seguito degli scontri fra opposte tifoserie lungo tratti autostradali". Un'ingiustizia bella e buona che colpisce tutti i tifosi indiscriminatamente

Punire tutti, senza alcuna distinzione, non dovrebbe mai diventare la normalità. Eppure, in Italia, sembra esserlo diventata. Il Tar ha respinto i ricorsi presentati dai tifosi di Napoli, Roma, Fiorentina e Lazio contro i divieti di trasferta imposti dal Ministero dell’Interno. Lo riporta Adnkronos.

Un’ingiustizia che colpisce anche i tifosi comuni, ben lontani dalle azioni dei teppisti.

Un nostro lettore ci ha scritto: Assurdo, trasferte del Napoli vietate anche ai non residenti in Campania (gli interisti non residenti erano a Sassuolo dopo Audero)

Il Tar respinge i ricorsi dei tifosi

Riporta l’Agenzia:

Con le quattro ordinanze depositate oggi (n. 1064 1065, 1066, 1067) il Tar del Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto le domande cautelari presentate dalle Associazioni dei tifosi della Roma (due ricorsi), della Fiorentina e del Napoli contro i decreti del Ministero dell’Interno con i quali è stato sancito il divieto di trasferta fino al termine della stagione calcistica.

I decreti erano stati adottati dal Ministero a seguito degli scontri fra opposte tifoserie lungo tratti autostradali per il raggiungimento degli impianti sportivi dove si sarebbero tenute le partite di calcio nelle quali erano impegnate le relative squadre. Il decreto che riguardava la tifoseria della Lazio non è stato impugnato.