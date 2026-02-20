Napoli, Alisson Santos potrebbe partire titolare a sorpresa contro l’Atalanta
Gli aggiornamenti di formazione riportati da Sky. Elmas scalerebbe a centrocampo sostituendo McTominay; Mazzocchi e Gutierrez sugli esterni.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel match tra Napoli e Atalanta di domenica alle 15, potrebbe essere Alisson Santos a partire titolare nel tridente con Vergara e Hojlund. Il brasiliano ex Sporting Lisbona ha segnato da subentrato il gol del pareggio del Napoli contro la Roma 2-2, nell’ultima giornata di campionato.
Elmas scalerebbe a centrocampo al posto di Scott McTominay, di fianco a Lobotka. Dunque, Billy Gilmour entrerebbe a partita in corso.
Anche Matteo Politano, secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe partire dalla panchina, lasciando il posto a Pasquale Mazzocchi dal primo minuto; Miguel Gutierrez, invece, agirà sulla fascia sinistra.
Difesa a tre con Beukema, Juan Jesus e Buongiorno.
Milinkovic-Savic in porta, ancora una volta preferito ad Alex Meret.