Napoli, Alisson Santos è a Villa Stuart per le visite mediche (VIDEO)

Successivamente, l'attaccante brasiliano firmerà per un prestito con diritto di riscatto, per una cifra totale vicina ai 20 milioni.

Sporting Lisbon's Brazilian forward #27 Alisson Santos (R) celebrates after scoring their third goal during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Sporting CP and Kairat Almaty at Alvalade stadium in Lisbon on September 18, 2025. (Photo by FILIPE AMORIM / AFP)

Alisson Santos è arrivato stamani a Roma per sostenere a Villa Stuart le visite mediche con il Napoli.

(video di Gianluca di Marzio)

L’attaccante brasiliano arriva dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto, per una cifra totale vicina ai 20 milioni.

