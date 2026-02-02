Napoli, Alisson Santos è a Villa Stuart per le visite mediche (VIDEO)
Successivamente, l'attaccante brasiliano firmerà per un prestito con diritto di riscatto, per una cifra totale vicina ai 20 milioni.
Alisson Santos è arrivato stamani a Roma per sostenere a Villa Stuart le visite mediche con il Napoli.
(video di Gianluca di Marzio)
.@sscnapoli, Alisson Santos è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche pic.twitter.com/9wPGIuSDuS
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 2, 2026
