Modric salva Allegri e il Milan: segna il gol vittoria a Pisa e resta in corsa scudetto

Modric salva Allegri e il Milan: segna il gol vittoria al Pisa al minuto 85.

Luka Modric. Again. Molto again. È da vent’anni che detta i tempi del calcio internazionale. Ora, a 40 anni, sta vivendo la sua stagione al Milan di Allegri. E stasera è stato lui a regalare la vittoria e i tre punti ai rossoneri che si erano fatti raggiungere dal Pisa. Ha segnato le rete decisiva all’85esimo. Il pareggio a Pisa avrebbe allontanato i rossoneri dalla vetta e cioè dall’Inter di Chivu e soprattutto di Marotta.

Il Milan – senza Leao e Pulisic entrati solo nel finale – è andato in vantaggio nel primo con Loftus. Poi, nella ripresa, Fullkrug al posto di Nkunku e proprio il tedesco ha buttato fuori un calcio di rigore. Il Milan si è distratto e i toscani hanno pareggiato con Loyola prima del gol partita del croato. Nel finale, espulso Rabiot.

Il Milan si porta a meno cinque dall’Inter. L’Inter gioca domani sera contro la Juventus mentre il Milan deve recuperare mercoledì prossimo la gara contro il Como (a San Siro). Il Milan resta l’unica squadra in Serie A con una sola sconfitta, la partita persa alla prima giornata a Milano contro la Cremonese.