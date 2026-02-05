Mercato invernale 2026, è record di trasferimenti: 5900 nel calcio maschile, ma cala la spesa rispetto al 2025

Finita la sessione invernale di mercato, la Fifa ha tirato le somme relative ai movimenti complessivi avvenuti. I dettagli.

Mercato invernale, record di trasferimenti

Si legge sul sito Fifa:

Secondo il “January Transfer Snapshot 2026” della Fifa, a gennaio 2026 ci sono stati oltre 5.900 trasferimenti internazionali nel calcio maschile professionistico, il numero più alto di sempre per una finestra di gennaio, con un aumento di poco più del 3% rispetto al precedente record stabilito dodici mesi prima.

Oltre 1,6 miliardi di euro sono stati spesi dai club in somme di trasferimento, una diminuzione di circa il 18% rispetto a gennaio 2025, ma ancora più del 20% in più rispetto ai valori registrati a gennaio 2023.

Il calcio femminile

Anche nel calcio femminile professionistico è stato stabilito un nuovo record. Per la prima volta, i club hanno speso oltre 8 milioni di euro in indennità di trasferimento internazionali durante la finestra di gennaio, con un incremento superiore all’85% rispetto al precedente record di gennaio 2025. Sono stati registrati oltre 420 trasferimenti internazionali, un leggero calo di poco meno del 6% rispetto a gennaio 2025.

I club inglesi sono stati i maggiori spendaccioni nel calcio femminile (oltre 4 milioni di euro) e hanno effettuato il maggior numero di trasferimenti in entrata.

I campionati più spendaccioni

Nel calcio maschile, i club inglesi hanno guidato la classifica delle spese, con un totale superiore a 307 milioni di euro in somme di trasferimento. La top five è stata completata dai club di Italia (239 milioni), Brasile, Germania e Francia. Nel frattempo, i club francesi hanno incassato la cifra più alta in termini di trasferimenti, seguiti dai club italiani, brasiliani, inglesi e spagnoli.

Il Brasile è il Paese con il maggior numero di trasferimenti in entrata, seguito da Spagna, Argentina, Inghilterra e Portogallo. L’Argentina è stata invece la nazione con il maggior numero di trasferimenti in uscita, con Inghilterra, Brasile, Spagna e Stati Uniti a completare la top five.