McTominay salta anche il Verona, forse torna col Torino

Ecco cosa si scrive di lui:

Corriere dello Sport: La decisione è stata presa: McTominay non ci sarà sabato a Verona. Non era presente, ieri, nell’allenamento congiunto contro il Giugliano e non riuscirà a rientrare per la sfida del Bentegodi. L’infiammazione tendinea, quella che è tornata a infastidirlo il 7 febbraio a Marassi contro il Genoa costringendo Conte al cambio all’intervallo, non è ancora del tutto svanita. Un problema che ogni tanto ritorna, come aveva svelato l’allenatore a fine partita, e che ha impedito a McT di rientrare. In totale, dopo il Ferraris, sono state tre le partite saltate, tra l’altro tutte non vinte dal Napoli (pareggio con la Roma, sconfitta con l’Atalanta e poi eliminazione con il Como ai rigori in Coppa Italia dopo l’1-1 al 90’). Amuleto Scott che manca tanto alla squadra e che proverà adesso a tornare per la prossima dopo Verona, ovvero la sfida in casa, al Maradona, in programma nel weekend del 7-8 marzo contro il Torino (attesa per la data ufficiale). Un’altra settimana di tempo a disposizione per lavorare a Castel Volturno avvicinandosi al rientro in gruppo e dunque in campo. Si procede come sempre con grande cautela senza forzare i tempi. Giorno dopo giorno si valuterà lo stato dell’infiammazione con la speranza (di Conte e del giocatore) di poterlo rivedere in campo a Fuorigrotta per la prima partita del mese di marzo.

Corriere del Mezzogiorno: Se Anguissa va verso il rientro in campo, è probabile che McTominay non rientri neanche per la sfida contro il Verona che, però, potrebbe essere l’ultima partita con il centrocampo in emergenza. Scott per la sfida contro il Torino dovrebbe farcela.

Repubblica: Ci vorrà invece ancora un po’ di pazienza per rivedere Scott McTominay, il grande assente nel test di ieri contro il Giugliano. Il centrocampista soffre ancora per la tendinite e quasi sicuramente salterà dunque anche la trasferta di Verona, dopo i forfait con Como, Roma e Atalanta. Ma lo scozzese sta meglio e col suo fondamentale recupero si profila per lo sprint finale un nuovo cambio di modulo, con il ritorno alla difesa a quattro.