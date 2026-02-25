McTominay infortunato di lungo corso, non è affatto detto che rientri contro il Verona

Anche McTominay si aggiunge alla lunga lista di infortunati di lungo corso del Napoli. È sparito nella partita disputata a Marassi contro il Genoa e vinta dagli azzurri 3-2 (è l’ultima vittoria del Napoli) e non è più rientrato. E difficilmente lo farà sabato contro il Verona. Non si sa quando lo scozzese tornerà a giocare con la squadra.

Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise:

L’attenzione è poi su McTominay, bisogna monitorare le sue sensazioni riguardo all’infiammazione al tendine del gluteo che l’ha fermato nelle ultime tre gare contro Como, Roma e Atalanta. Dovrà sentirsi pronto prima in allenamento per calarsi nella battaglia, lo staff medico e Conte seguiranno gli sviluppi durante l’intera settimana prima della rifinitura e della partenza per Verona prevista nella giornata di venerdì. Deciderà lui sostanzialmente ascoltando il suo corpo in una fase della stagione in cui i rischi vanno assolutamente ridotti. È un giocatore determinante anche nella fase di non possesso, nei primi due gol subiti di testa durante la stagione si è avvertita la contemporanea mancanza di Rrahmani e McTominay.

