Manna vuole portare a Napoli il mini Osimhen: è il canadese David attaccante dell’Union Saint-Gilloise

Potrebbe essere lui il colpo dell'estate. Ha segnato 15 gol in stagione. Ekrem Konur: “Su di lui occhi anche West Ham, Leeds, Everton e Galatasaray”.

In Belgio lo chiamano già il “Mini Osimhen”. Promise David, 21 anni, attaccante dell’Union Saint-Gilloise, sta conquistando il calcio europeo con una combinazione di forza fisica, velocità e freddezza sotto porta che ricorda i grandi del continente.

In questa stagione, David ha segnato 15 gol e distribuito 2 assist in tutte le competizioni, impressionando non solo per la sua capacità realizzativa ma anche per come domina fisicamente le difese avversarie. La sua altezza imponente (1,95 m) e la velocità fino a 32,9 km/h lo rendono una minaccia inarrestabile, capace di sfondare qualsiasi blocco basso e di dettare il ritmo dell’attacco.

Manna segue Promise David

Ecco l’ultima indiscrezione di mercato lanciata da Ekrem Konur, esperto di calciomercato:

“L’Union Saint-Gilloise ha fissato un prezzo estivo di oltre 20 milioni di euro per Promise David. 💰

West Ham, Leeds, Everton, Napoli e Galatasaray lo tengono d’occhio da vicino.

Le squadre vogliono muoversi in fretta: il suo valore potrebbe salire se si metterà in mostra ai Mondiali. David non è in vendita a meno che non arrivi un’offerta tra i 15 e i 25 milioni di euro, perfettamente in linea con le ambizioni del club. Il rifiuto a gennaio di una proposta da 8 milioni di euro del Beşiktaş dimostra quanto i belgi credano nel loro gioiello, pronto a partire solo per una squadra di alto livello.

Ma David non è solo un finalizzatore. La sua capacità di proteggere palla, creare spazi per i compagni e prendere decisioni lucide sotto pressione lo rende un vero “centravanti moderno”, più completo di molti dei suoi coetanei. E se qualcuno avesse ancora dubbi, basta dare un’occhiata ai suoi duelli aerei: un impressionante 72% di successi che lo rendono letale sui cross e nelle situazioni da palla alta.”.