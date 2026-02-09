Malen in Premier era un oscuro attaccante, in Serie A fa quasi il fenomeno. La Roma a meno tre dal Napoli

Malen. È uno dei pochissimi acquisti dell’inesistente mercato di gennaio. Molto probabilmente il miglior acquisto. Il 27enne olandese ha segnato la sua prima doppietta in Serie A. Dopo il suo esordio con la Roma (in casa del Torino), ha segnato due gol al Cagliari. Il primo di pregevole fattura, il secondo da centravanti d’area in una difesa burrosa. La Roma vince 2-0, aggancia la Juventus al quarto posto, a meno tre dal Napoli. E domenica al Maradona ci sarà Napoli-Roma mentre sabato sera si giocherà Inter-Juventus. Malen è arrivato in prestito per due milioni con obbligo di riscatto a 25 milioni in caso di qualificazione alle prossime coppe europee.

Gasperini schiera anche Lorenzo Pellegrini e Pisilli. Nella ripresa entra anche Zaragoza. La partita di fatto non c’è. Il Cagliari non si vede mai all’Olimpico. Squadra che fa il solletico ai giallorossi che invece giocano una partita diciamo solida. Non mettono in mostra nulla di che, se non il solito rissoso Mancini. Però Malen a calcio sa giocare. Ha ottimi piedi e in Italia può farsi sentire mentre in Premier, con l’Aston Villa, come al solito non ha lasciato il segno.