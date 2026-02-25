Home » Il Campo » Calciomercato

Lukaku è fortemente corteggiato dall’Arabia Saudita, ma il suo sogno è chiudere la carriera all’Anderlecht (Gazzetta)

Lukaku ha un contratto con il Napoli fino al 2027 ed è titolare dell’ingaggio (al netto) più pesante della rosa: 6 milioni più bonus, che quest’anno difficilmente raggiungerà.

lukaku

Ni Napoli 28/01/2026 - Champions League / Napoli.-Chelsea / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Romelu Lukaku

Sappiamo tutti che Romelu Lukaku non sta vivendo il suo momento migliore con la maglia del Napoli. C’è già chi lo dà per spacciato o chi nostalgico ricorda i bei momenti passati insieme. La Gazzetta dello Sport oggi gli ha dedicato qualche riga in tema calciomercato e non solo:

“Non è facile in questo momento, la forma fisica non è ancora al top, visto che Conte non gli sta concedendo grande spazio. Lukaku ha un contratto con il Napoli fino al 2027 ed è titolare dell’ingaggio (al netto) più pesante della rosa: 6 milioni più bonus, che quest’anno difficilmente raggiungerà. Cosa succederà in estate è difficile da prevedere adesso: in Arabia Saudita continuano a corteggiarlo, mentre il suo sogno è chiudere la carriera a casa, nel suo Anderlecht. Ma Romelu non si sente ancora un giocatore pronto alla pensione”.

 

