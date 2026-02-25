Lukaku è fortemente corteggiato dall’Arabia Saudita, ma il suo sogno è chiudere la carriera all’Anderlecht (Gazzetta)

Lukaku ha un contratto con il Napoli fino al 2027 ed è titolare dell’ingaggio (al netto) più pesante della rosa: 6 milioni più bonus, che quest’anno difficilmente raggiungerà.

Sappiamo tutti che Romelu Lukaku non sta vivendo il suo momento migliore con la maglia del Napoli. C’è già chi lo dà per spacciato o chi nostalgico ricorda i bei momenti passati insieme. La Gazzetta dello Sport oggi gli ha dedicato qualche riga in tema calciomercato e non solo:

“Non è facile in questo momento, la forma fisica non è ancora al top, visto che Conte non gli sta concedendo grande spazio. Lukaku ha un contratto con il Napoli fino al 2027 ed è titolare dell’ingaggio (al netto) più pesante della rosa: 6 milioni più bonus, che quest’anno difficilmente raggiungerà. Cosa succederà in estate è difficile da prevedere adesso: in Arabia Saudita continuano a corteggiarlo, mentre il suo sogno è chiudere la carriera a casa, nel suo Anderlecht. Ma Romelu non si sente ancora un giocatore pronto alla pensione”.