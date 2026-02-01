Lookman alla fine ce l’ha fatta. Scappa da Bergamo, lo attende Simeone all’Atletico Madrid

Alla fine Lookman ce l’ha fatta. Lascia l’Atalanta per una cifra inferiore a quella che aveva offerto in estate l’Inter, con la Dea – forse poco chiara verso il calciatore – non convinta a lasciarlo partire per una diretta concorrente in Italia. Dall’altro lato il simpatico mercato dell’Atletico, che prima compra Raspadori dal Napoli per 26 milioni, poi lo ridà in Italia all’Atalanta e da lì pesca Lookman a 35 milioni.

“Ademola Lookman sta per firmare il suo contratto con l’Atlético per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. La scorsa estate era tra i giocatori più ambiti della Serie A, ma la sua stagione non era iniziata bene, vista la sua volontà di lasciare la Dea (tre gol e due assist). Il nazionale nigeriano, che ha recentemente giocato la Coppa d’Africa, aveva preso parte a più di 20 gol nelle tre stagioni precedenti (rispettivamente 15 gol e 6 assist, 17 e 10, e 20 e 7) […]

Il Fenerbahçe era in testa alla corsa per ingaggiarlo, ma il buon rapporto tra Atlético e Atalanta (Musso, Ruggeri, Raspadori…) ha facilitato l’accordo. Il 28enne tende a giocare sulla fascia sinistra, dove Simeone ha già Nico Gonzalez, Baena e Almada. […]

Lookman non dovrebbe essere l’unico acquisto. L’Atlético è anche molto vicino all’acquisto di Marcos Leonardo, l’attaccante brasiliano dell’Al Hilal, che si unirebbe a lui in prestito con diritto di riscatto”.