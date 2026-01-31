Home » Il Campo » Calciomercato

Lookman ha già comunicato all’Atalanta la volontà di andare al Fenerbahce (Schira)

L'addio dell'esterno bloccherebbe la cessione di Sulemana che il Napoli aveva nel mirino

Lookman

Atalanta's Nigerian forward #11 Ademola Lookman reacts at the end of the UEFA Champions League knockout phase play-off 2nd leg football match between Club Brugge KV and Atalanta at the Stadio di Bergamo in Bergamo on February 18, 2025. Isabella BONOTTO / AFP

Ultimissimi giorni di calciomercato, il Napoli deve rinforzare la rosa e ha nel mirino diversi giocatori. Si è parlato di Alisson, l’accordo sarebbe pronto, ma il club ha preferito attendere le evoluzioni della situazione di Lookman all’Atalanta che potrebbe sbloccare o meno Sulemana

Negli ultimi giorni infatti l’esterno offensivo ha aperto alla cessione alla Turchia, con una trattativa che entra in una fase decisiva del calciomercato invernale.

Cessione Lookman

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, il giocatore avrebbe già  comunicato alla Atalanta la volontà  di cambiare aria.

“Ademola Lookman ha ribadito a Atalanta la sua disponibilità  a lasciare e ad unirsi a Fenerbahce , che ha un accordo totale con l’attaccante nigeriano per un contratto di 4 anni ( 9 milioni/anno).”

