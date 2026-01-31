Lookman ha già comunicato all’Atalanta la volontà di andare al Fenerbahce (Schira)

Ultimissimi giorni di calciomercato, il Napoli deve rinforzare la rosa e ha nel mirino diversi giocatori. Si è parlato di Alisson, l’accordo sarebbe pronto, ma il club ha preferito attendere le evoluzioni della situazione di Lookman all’Atalanta che potrebbe sbloccare o meno Sulemana

Negli ultimi giorni infatti l’esterno offensivo ha aperto alla cessione alla Turchia, con una trattativa che entra in una fase decisiva del calciomercato invernale.

Cessione Lookman

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, il giocatore avrebbe già comunicato alla Atalanta la volontà di cambiare aria.

“Ademola Lookman ha ribadito a Atalanta la sua disponibilità a lasciare e ad unirsi a Fenerbahce , che ha un accordo totale con l’attaccante nigeriano per un contratto di 4 anni ( 9 milioni/anno).”

