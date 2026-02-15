Rocchi attacca Bastoni: “La Penna non è stato il solo a sbagliare, c’è stata una simulazione chiara”

All'Ansa Rocchi ammette l'errore: "Siamo molto dispiaciuti sia per la decisione di La Penna sia per non aver potuto usare il Var per sanarla. Ieri è stata l'ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci".

Inter-Juve e l’episodio Bastoni-Kalulu terranno banco per settimane. Nel frattempo, Gianluca Rocchi non ha perso tempo e, all’Ansa, ha puntualizzato sì l’errore di La Penna, ma si è anche scagliato contro Bastoni e la sua plateale simulazione.

Le parole di Rocchi

Riporta l’Ansa:

“Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla. La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perchè ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci”.