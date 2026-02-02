Le iscrizioni alla America’s Cup vanno ai “supplementari”, e potrebbe rivedersi Mascalzone Latino

Il periodo di iscrizione è stato prorogato al 31 marzo. E potrebbero entrare in gara anche un altro team Usa e un team australiano

Sorpresa: le iscrizioni alla America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027 non sono ancora chiuse. Il 22 gennaio, scrive Repubblica, si sono riuniti a Palazzo Reale i team principal dei cinque comitati coinvolti il campo dei partecipanti e “con una decisione inattesa, hanno allungato i tempi per aderire”. Il periodo di iscrizione è stato prorogato al 31 marzo, ha scritto l’agenzia Reuters.

“L’edizione napoletana non sarà probabilmente limitata a Emirates Team New Zealand, presente il 22 gennaio con il ceo Grant Dalton, al Challenger of Record GB1 di Sir Ben Ainslie, ai francesi di K-Challenge del co-ceo Bruno Dubois, agli svizzeri di Tudor Team Alinghi di Ernesto Bertarelli e ovviamente a Luna Rossa che vede sempre al comando Max Sirena”. Ecco che alla 38esima edizione della Louis Vuitton America’s Cup potrebbe unirsi “un team Usa che sostituirebbe American Magic uscita di scena”, “un team dall’Australia, anche se non è ancora nota l’identità”, e poi “un’ipotesi italiana, che potrebbe unire esperienza in America’s Cup a radici napoletane: Mascalzone Latino”.

“Ipotesi nemmeno tanto remota – continua Repubblica – se a ventilarla è stato lo stesso Dalton mentre il team principal di New Zealand Matteo De Nora si è augurato apertamente l’ingresso del team di Vincenzo Onorato. Presente nella coppa degli sfidanti due volte, la prima nel 2002 quando ottenne una sola vittoria, e la seconda nel 2007 quando rimase a lungo in corsa per le semifinali”.