Non sarà un’America’s Cup senza americani, a Napoli sta per sbarcare Riptide Racing
La sfida sarà affidata al numero uno mondiale del match race Chris Poole che ricopre il doppio ruolo di CEO e skipper del team (Bolina)
I lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di Bagnoli procedono secondo il cronoprogramma, con demolizioni completate e preparativi per l’abbattimento del vecchio pontile centrale.
Ora comincia il balletto dei lavori. La Regione denuncia che l'appalto a Deme riguarda più del triplo delle opere per cui aveva partecipato alla gara 20 anni fa
di- Brutto colpo per la manifestazione. Alinghi è in dubbio. Se le iscrizioni si chiudessero oggi, sarebbe una sfida tra il gigante Luna rossa e i topolini Athena Racing e Orient Express
Sul sito ufficiale: leggenda di Maradona è onnipresente a Napoli, e la sua immagine è visibile nei ristoranti, sui cartelloni pubblicitari, nei graffiti, nei cartelli e nelle icone della città
La seduta monotematica del Consiglio comunale sulla Coppa America. Rimuovere la colmata produrrebbe più danni che tombarla
I napoletani si riapproprieranno di un pezzo fondamentale di città negato da troppo tempo. Non sarà solo la Coppa America dei velisti, ma anche e soprattutto dei cittadini»
Ben Ainslie, il team principal di Athena Racing, intervistato dal Times sulle nuove regole dell'America's Cup. New Zealand era contraria alla donna a bordo
New Zealand e Ben Ainslie (portavoce degli sfidanti) hanno trovato l'accordo. Definita una partnership economica tra tutti i partecipanti
Il subcommissario Falconio spiega a Repubblica il piano interventi: ci sarà anche un piano trasporti per collegare Bagnoli a via Caracciolo per seguire le regate in diretta
Via libera al piano Manfredi con De Luca che polemizza: si comincia a lavorare a settembre. Bonifica e isolamento della colmata. A giugno 2026 la consegna delle basi
Il Governo ha escluso Regione e Città Metropolitana dal comitato di gestione della Coppa. Bagnoli nodo ancora irrisolto come quello del numero dei team partecipanti