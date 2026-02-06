Lazio, il ds Fabiani: “Romagnoli? Denuncerò Raiola, dovrà spiegare le condizioni per il trasferimento all’Al Sadd”

In conferenza: “Devo ringraziare pubblicamente Romagnoli, perché è stato l’unico a utilizzare il buon senso. Soggetti che pensano che la Lazio sia la vigna dei cog***ni non avranno vita facile”.

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione degli ultimi acquisti. E ha parlato della vicenda legata ad Alessio Romagnoli, che sembrava essere vicino all’Al Sadd, club allenato da Roberto Mancini, ma alla fine ha deciso di rimanere in biancoceleste.

Fabiani ha dichiarato:

“Devo ringraziare pubblicamente Romagnoli, perché è stato l’unico a utilizzare il buon senso. Non credo che abbia rifiutato il trasferimento perché non sapeva, credo che abbia rifiutato il trasferimento perché non sapeva e perché ha fatto delle considerazioni. Se ha rifiutato per principio questo gli fa ancora più onore, ma questi signori devono sapere che non si sono comportati bene. Questi signori risponderanno, compreso Raiola, e dovranno spiegare davanti a un magistrato se erano al corrente o meno delle condizioni che loro ci avevano imposto. Io posso dimostrarlo con messaggi e con email, loro dimostrano di essere arroganti che si permettono di dire che alle 20 negli uffici della Lazio non c’era nessuno. Questi soggetti che pensano che la Lazio sia la vigna dei cog***ni non avranno la vita facile”.