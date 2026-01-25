Romagnoli resta, lo annuncia la Lazio: «Non è mai stato sul mercato, è un elemento centrale»

La voce di Sarri che ne aveva definito ieri la cessione come «infattibile» è servita. Lotito risponde blindando il difensore, che praticamente aveva già salutato tifosi e compagni ed era un nuovo calciatore dell'Al-Sadd

Alessio Romagnoli era stato più volte accostato all’Al-Sadd nelle ultime settimane. Al punto che nell’ultima gara pareva aver salutato pure i tifosi, da leader dello spogliatoio e della squadra. Sarri stesso aveva speso parole, sia in conferenza che nel post-partita a Dazn di Lecce-Lazio (finita 0-0 ieri) su quanto fosse importante la sua presenza a livello di guida per il resto della difesa. E sappiamo per Sarri quanto conti, nonostante ora la Lazio abbia altri pensieri (mercato bloccato in estate e ora giocatori demotivati e spenti, ridimensionamento evidente ndr).

Romagnoli resta a Roma, la nota della Lazio “sta” con Sarri

Già l’addio di Guendouzi aveva dato segnali di resa alla squadra e al tifo oltre che al tecnico che continua a rispondere a Lotito senza che nessuno dei due faccia un passo indietro, come abbiamo scritto. E alla fine Romagnoli resta: la società ha deciso così e lo ha comunicato in una nota, anche se scrivere che “non è mai stato sul mercato” sa un po’ di presa per i fondelli.

Si legge così nella nota ufficiale pubblicata dalla Lazio:

«La Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra»

Sarri aveva così dichiarato ieri a riguardo:

«Cosa si fa senza Romagnoli? Ricominceremo a prendere dei gol, chiunque arrivi ci vorrà del tempo per acquisire le sue capacità. Potrà anche arrivare un giocatore fortissimo, per il modo che ho io di guidare la linea servirà per forza del tempo. Io però di Romagnoli non ho notizie, la società mi ha chiesto cosa ne pensassi e io gli ho detto che dal punto di vista tattico è infattibile. Poi dicono che il mercato lo fanno loro, quindi chiedete a loro. Quando seppi che il mercato era chiuso dissi che sarei andato avanti a tutti i costi fino a giugno e ho tutta l’intenzione di rispettare questa parola.»