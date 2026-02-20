Lautaro fuori un mese, salterà anche il derby (Sky Sport)

Lautaro fuori un mese, salterà il derby (Sky Sport)

Non c’è lesione per Lautaro, solo un risentimento muscolare al solo. Ma da Sky Sport dicono che resterà fuori un mese.

“Salterà anche il derby. Lautaro, risentimento muscolare, out circa un mese. Poi possiamo fare ipotesi se sarà disponibile già prima della sosta. Bisogna capire come andrà il suo recupero. Chivu dovrà farne a meno. Thuram a questo punto diventa centrale, lui dovrà prendersi più responsabilità. Chi ci sarà al suo fianco? Benny, più fresco, o Pio Esposito? Recuperati sia Frattesi che Zielinski. Sarebbero due ottime risposte del gruppo. Calhanoglu e Barella non ci saranno per affaticamento e squalifica. Zielinski potrebbe esserci dal primo minuto. Per l’Inter è importante avere Frattesi decisivo”