La triste fine della favola di Lindsey Vonn: il mondo dello sci ora s’interroga, è rimasto colpevolmente in silenzio

La Sueddeutsche Zeitung: sarebbe stata la favola perfetta e nessuno ha osato criticare la sciatrice americana per la scelta di scendere con il crociato rotto. Un chirurgo ortopedico era stato chiaro

Lindsey Vonn ha commesso un errore: su un piccolo salto poco appariscente, ha perso l’equilibrio e ha toccato con la mano una delle porte rosse. È atterrata male, girata, ha colpito ripetutamente il terreno, per poi fermarsi. Le sue grida di dolore hanno riempito la Val Boite, ancora e ancora. È finita così, drammaticamente, la carriera della più forte di tutte: Lindsey Vonn campionessa olimpica, vincitrice di otto medaglie ai Campionati del Mondo e 84 gare di Coppa del Mondo. Lo racconta Sueddeutsche Zeitung

“Lindsey Vonn ha sempre vissuto all’estremo: è questo che l’ha resa ciò che è. Negli ultimi mesi, ci si si era quasi dimenticati come fosse possibile che ora avesse una protesi parziale al ginocchio e che i Giochi invernali in Italia dovessero essere il coronamento del suo ritorno”.

“Nessuna aspirante sciatrice dovrebbe prendere a modello un’atleta con una tale tendenza ad abusare del proprio corpo. Domenica in televisione, a commentare, c’erano Tina Maze, 42 anni, e Viktoria Rebensburg, 36 anni. Hanno anch’esse offerto prestazioni entusiasmanti sulle piste. Ma stavolta le gare le hanno commentate”.

“A Cortina, tutto ruotava attorno a Vonn, relegando il resto della comunità sciistica a ruoli di supporto. Certo, lo sci ha beneficiato per anni della sua popolarità. Ma anche gli addetti ai lavori più ben disposti hanno recentemente criticato questa autopromozione da record. Alcuni hanno persino sospettato che il suo annuncio di gareggiare nonostante la rottura del legamento crociato anteriore fosse una mera trovata pubblicitaria, e sono rimasti sorpresi quando Vonn è effettivamente apparsa sulle piste”.

“Sarebbe stato troppo bello per essere vero se fosse finito bene! Che favola! Che pubblicità! Col senno di poi, bisogna dire: il mondo dello sci poteva essere più critico. Ci sarebbe stato un dibattito da fare, ma la maggioranza se ne è tenuta fuori. Forse per giustificato rispetto per una grande sciatrice, forse per il desiderio di un lieto fine. Lindsey Vonn aveva sognato un’ultima favola; si è trasformata in un incubo”.

Qualche giorno fa la Sueddeutsche Zeitung aveva intervistato il chirurgo ortopedico Manuel Köhne.

“Il chirurgo ortopedico di Monaco di Baviera Manuel Köhne è specializzato in questo tipo di lesioni. Il 47enne esegue circa mille interventi chirurgici al ginocchio all’anno, la maggior parte dei quali al legamento crociato”. “Se sbaglia la linea ideale, c’è un alto rischio di ulteriori danni al ginocchio sinistro, nello sci esterno durante la curva a destra. Se poi viene spinta fuori pista, colpisce la neve soffice perché sta andando troppo veloce o valuta male un salto, le ossa sopra e sotto il ginocchio si scontreranno, spesso danneggiando la cartilagine o il menisco. Potrebbe verificarsi un’infiammazione. Ma: da quello che ho potuto capire di Vonn, anche in quel caso sarebbe comunque riuscita a sciare attraverso i pali e a raggiungere il traguardo”.

“Vincere, vincere, vincere. Non importa a quale costo. È questo che spinge Vonn. Voleva essere quella che spinge oltre i limiti di ciò che è umanamente possibile. E il suo ambiente la supportava. Lottò per il diritto di gareggiare sulla famosa discesa dell’Hahnenkamm, la pericolosa pista di Kitzbühel riservata solo agli uomini. La Federazione Internazionale Sci non permetteva alle donne di partecipare. Così, dopo il suo primo ritiro, Vonn si limitò ad affrontare la Streif, di notte, nell’ambito di una campagna promozionale per il suo sponsor Red Bull. E quando si ritirò nel 2019 e annunciò il suo ritorno cinque anni dopo – con una protesi parziale al ginocchio – fu presa in giro e ridicolizzata. Era “completamente pazza”, disse Franz Klammer, la leggenda austriaca dello sci”.

“Sicuramente qualcuno troverà il coraggio di fare un film sulla storia di Lindsey Vonn. Alla fine, la protagonista diventa una figura tragica”.