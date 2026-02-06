La Serie A all’Antimafia: giovedì tocca a De Laurentiis, Cairo e Atalanta

La Commissione parlamentare sulle infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive. Già sentiti Marotta, Milan e Juventus. Lo riporta Calcio e Finanza.

Giovedì prossimo il mondo del calcio italiano si ferma… almeno simbolicamente, davanti ai banchi di una commissione parlamentare molto particolare. La Commissione Antimafia ha infatti convocato i vertici di tre importanti club per discutere di un tema delicato: le infiltrazioni della criminalità organizzata nello sport. Aurelio De Laurentiis, Urbano Cairo e Umberto Marino si presenteranno a Palazzo San Macuto per rispondere alle domande del comitato, che nelle scorse settimane ha già sentito i presidenti di Inter, Juventus e Milan. Un incontro che promette di far luce su legami e dinamiche ancora poco esplorate nel calcio italiano.

De Laurentiis convocato dalla Commissione Antimafia

Riporta Calcio e Finanza:

“Giovedì prossimo, 12 febbraio, la Commissione parlamentare Antimafia ascolterà in audizione i presidenti del Napoli e del Torino e il direttore generale dell’Atalanta.

In particolare, il comitato ‘Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive’ ha convocato, a Palazzo San Macuto, alle 8.30 Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e alle 14 Urbano Cairo, presidente del Torino.

Alle 15 della stessa giornata sarà la volta di Umberto Marino, direttore generale – area istituzionale dell’Atalanta. Le audizioni dei rappresentanti dei tre club seguono quelle delle scorse settimane che hanno riguardato il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il presidente della Juventus Gianluca Ferrero e il presidente del Milan Paolo Scaroni”.