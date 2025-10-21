La Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria per presunte violazioni del Codice antimafia

Pisa-Verona, scontri tra tifosi: danneggiate auto e segnaletica stradale (Video)

Sky: le due tifoserie si sono incontrate a pochi passi dalla Torre di Pisa. Quinewspisa: i tifosi dell’Hellas avrebbero iniziato a lanciare bombe carta; uno è rimasto ferito e portato via in ambulanza.