La Premier è sempre più un’isola: non comprano più giocatori dall’estero perché non sono pronti

Solo quest'anno hanno speso 1,2 miliardi di sterline solo per il mercato "interno". E' una questione tecnica e fisica, soprattutto

“C’è un’enorme differenza tra essere un buon calciatore ed essere un buon calciatore in Premier League”, scrive il Telegraph. Ed è per questo motivo che le squadre inglesi se vanno sul mercato vogliono gente già abituata al loro campionato: “la domanda più importante non è cosa un obiettivo di mercato abbia fatto in carriera, ma come potrebbe tradurre quella forma nel calcio inglese”.

Ed è per questo, spiega il giornale inglese, “in questa stagione, inclusa la finestra invernale che si è appena chiusa, i club di Premier League hanno speso oltre 1,2 miliardi di sterline (quasi un miliardo e mezzo di euro) per comprarsi giocatori a vicenda, con un aumento di oltre 400 milioni di sterline rispetto allo scorso anno”.

“La verità è che anche i dipartimenti di scouting più abili non possono mai essere certi che un giocatore straniero si adatti all’intensità fisica e alla tenacia della Premier League. Ogni ingaggio è una scommessa, e questo è particolarmente vero per gli acquisti provenienti da campionati stranieri. Non dovrebbe sorprendere, quindi, che i club di Premier League stiano riducendo sempre più questi rischi puntando su giocatori che già operano nel campionato. Per i club più grandi della Premier League, c’è stato un cambiamento significativo nella politica. Il Manchester United, ad esempio, ha speso più soldi in questa stagione per giocatori già presenti in Premier League (Bryan Mbeumo e Matheus Cunha, per un totale di 128 milioni di sterline) rispetto alle cinque stagioni precedenti messe insieme”. E così anche il City, e l’Arsenal fa così già da anni.

“Tutto ciò rappresenta un enorme cambiamento rispetto a qualche anno fa, quando le cosiddetti “Big Six” erano molto più attratte dai talenti stranieri che dai giocatori della Premier League”.

“Le regole finanziarie della Premier League sono un altro fattore chiave. Un efficace scambio di giocatori non è mai stato così importante, e per molti club questo significa vendere stelle per cifre elevate. La maggior parte delle squadre che possono permettersi cifre elevate per i giocatori della Premier League (e pagare gli stipendi della Premier League) sono, ovviamente, altre squadre della Premier League”.

“In altre parole, una squadra di metà classifica della Premier League può permettersi di spendere molto di più per i nuovi giocatori rispetto a una squadra italiana o spagnola di metà classifica. La disparità finanziaria è davvero enorme”.