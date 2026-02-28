La Liga rilancia il cosiddetto “Ufficio del giocatore”: sarà un organo preposto alla formazione aziendale dei calciatori

La Liga ha rilanciato la creazione di un organo preposto a una sorta di formazione accademica per i calciatori: i dettagli.

Liga, ecco l’ufficio calciatori

Riporta Marca:

LaLiga ha rilanciato l’Ufficio del Giocatore con la figura di Roberto Jiménez, responsabile di quest’area dal momento in cui è stato nominato lo scorso dicembre. L’ex calciatore fungerà da collegamento tra i giocatori e LaLiga “per garantire un rapporto più vicino, trasparente ed efficace”, ha dichiarato la federazione al momento della sua nomina.

Uno degli aspetti su cui l’Ufficio del Giocatore punterà di più, con Roberto al timone, è formare i giocatori su LaLiga. “Vogliamo promuovere la formazione aziendale, far conoscere meglio LaLiga. Credo che formare i giocatori li aiuterà ad avere opinioni più obiettive e a comprendere l’ambiente in cui lavorano. Vorrei fornire loro informazioni e formazione sufficienti per avere un’opinione più obiettiva su alcuni temi. Ho giocato 17 anni da calciatore e, entrando in LaLiga e vedendo come funziona, ho capito molte cose che prima non comprendevo”. Roberto si riferisce ad aspetti come il controllo economico o gli obblighi dei giocatori il giorno della partita.

Strumento Avo

Il responsabile dell’Ufficio del Giocatore di LaLiga sottolinea anche lo strumento Avo, con cui i giocatori possono segnalare crimini d’odio. “Abbiamo un affetto speciale per questo strumento”, dice Roberto. “Mettiamo a disposizione dei calciatori la possibilità di comunicare direttamente con noi, con l’Ufficio del Giocatore, per segnalare qualsiasi attacco d’odio che possano subire, sia nel loro contesto professionale sia al di fuori, sia tramite social network sia nella vita privata.