La Fifa pone fine al labirinto burocratico: Milton Pereyra può aggregarsi alla Primavera del Napoli

L’attesa è finita e i sospiri di sollievo si mescolano all’entusiasmo. Sotto il cielo di Napoli si respira l’aria fresca di un nuovo inizio: l’operazione è sbloccata, Milton Pereyra è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli.

Milton Pereyra si unirà alla Primavera del Napoli

Per giorni, i corridoi del centro sportivo azzurro hanno vibrato in un’attesa quasi febbrile. Il talento del giovane calciatore era già cosa nota, ma il calcio moderno non si gioca solo sul prato verde: si gioca anche a colpi di fax, email e regolamenti.

Mancava l’ultimo, delicatissimo ostacolo da superare: l’approvazione della Commissione Fifa competente sui trasferimenti internazionali dei minorenni. Nelle scorse ore, come confermato dalla Gazzetta dello Sport, da Zurigo è arrivato il tanto desiderato “nulla osta”. Tutte le scartoffie e l’intero iter burocratico si sono finalmente trasformati in un passaporto per il sogno partenopeo.

Ora la burocrazia lascia spazio al campo e all’erba. Milton Pereyra si unirà alla Primavera del Napoli per iniziare la sua avventura in Italia.

La strategia del club è chiara: scoprire giovani talenti internazionali, farli crescere a Napoli e prepararli per diventare i campioni di domani allo Stadio Diego Armando Maradona.