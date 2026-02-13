Schira: “Non ci sono segnali sul fatto che Manna possa passare alla Primavera. Non ha alcun senso”

Su YouTube: "Manna ha altri anni di contratto, Conte anche; si può ripartire da Manna e da Conte, anche se resta la sensazione che qualcosa possa cambiare. Vedremo cosa vorrà fare Conte"

In un lungo video pubblicato su YouTube, Nicolò Schira ha parlato del futuro di Giovanni Manna, di fatto quasi smentendo quanto detto ieri in un altro video. Ricordiamo che ieri aveva detto:

“La posizione di Manna, al di là del contratto, non è solidissima per il futuro e sarà oggetto di valutazioni a fine stagione”

Le parole di Schira su Manna

Oggi invece, Nicolò dice:

“Voglio smentire alcune voci circolate, che mi hanno coinvolto nelle analisi di alcuni colleghi. Non ci sono segnali che il ds azzurro debba passare alla Primavera o all’Under 23, sarebbe una follia. Il direttore ha vinto lo scudetto. Quest’anno può aver fatto meno bene rispetto all’anno scorso, ma pensare a una retrocessione in Primavera non ha alcun senso. Non ho conferme di questo, anzi, ci sono solo smentite da tutte le parti in causa.

Manna ha altri anni di contratto, Conte anche; si può ripartire da Manna e da Conte, anche se resta la sensazione che qualcosa possa cambiare. Vedremo cosa vorrà fare Conte, se vorrà proseguire o meno, questo lo capiremo. Ci sono molte voci, secondo me tutte premature.”

Su Vergara

“Qui bisogna dare merito a Giovanni Manna, che ha sempre creduto in Vergara. Già quest’estate è stato tra i fautori affinché, dopo un buon precampionato, rimanesse nella rosa dei 25, perché secondo lui poteva essere la scommessa, il talento destinato a emergere.”