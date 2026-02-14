La cura Palladino dà i suoi frutti: l’Atalanta batte la Lazio e va a – 4 dalla zona Champions (si fa male Raspadori)

Decisivi i gol di Ederson e Zalewski e ottavo risultato utile consecutivo in Serie A. Encomiabile il lavoro del tecnico napoletano che dall'83esimo ha giocato in 10 a causa dell'infortunio di Raspadori

L’Atalanta zitta zitta è risalita: la squadra di Palladino macina gioco e punti e impone la sua legge all’Olimpico sponda Lazio. Decisivi gol di Ederson e Zalewski. Orobici a – 4 dalla zona Champions.

Lazio-Atalanta: report del match

Al 16′ Bernasconi si libera sulla sinistra, superando tutti e anticipando anche un’uscita poco precisa di Provedel. L’esterno classe 2003 mette un cross al centro per Krstovic che, a porta praticamente sguarnita, non riesce ad angolare il tiro e vede la sua conclusione deviata in corner da un provvidenziale Provsgaard.

A fine primo tempo, Zappacosta fugge via a Cataldi sulla destra e prova a servire un cross; il centrocampista della Lazio tenta di intercettarlo in scivolata, ma la palla colpisce il suo braccio in maniera evidente e l’arbitro Sacchi indica subito il dischetto: è calcio di rigore. Sul punto si presenta, un po’ a sorpresa, Ederson che si sblocca in Serie A, spiazzando completamente Provedel.

I biancocelesti non sfruttano le loro occasioni e a beneficiarne è l’Atalanta, che al 60′ raddoppia grazie a un gol spettacolare di Zalewski. Dopo aver ricevuto palla sulla sinistra, l’attaccante si accentra e lascia partire un tiro a giro che si infila nell’angolino opposto.

Nel finale la Lazio è anche sfortunata: al 89′ Ratkov colpisce un palo di testa, mentre la squadra di Palladino era già in dieci dal minuto 83 per l’infortunio muscolare subito da Raspadori.