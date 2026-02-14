Palladino: “Non faccio turnover, è una cosa in cui non credo”

Poco prima del fischio d’inizio di Lazio–Atalanta, Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole sul concetto di turnover.

Le parole di Palladino

Il merito va ai ragazzi e alla società per aver costruito una squadra all’altezza dei risultati. L’aspetto più complicato all’inizio è stato quello emotivo; abbiamo lavorato sulle certezze perse, poi sono arrivati subito i risultati e tutto il resto è seguito di conseguenza. Calciatori di grande qualità e principi di gioco chiari, si incastrano bene con quelli che ho io. C’è ancora una stagione in corso, questo è il momento più delicato.

Zalewski e Samardzic titolari oggi: più per funzionalità o in ottica Dortmund?

“Non ho mai fatto turnover. È una cosa in cui non credo. Ho la fortuna di avere venti calciatori tutti validi e chiunque giochi riesce a esprimersi. I risultati dipendono dagli episodi, ma l’importante è che i ragazzi scendano in campo sapendo cosa devono fare.”