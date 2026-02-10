Klopp al posto di Xabi Alonso? Solo se Bellingham e Camavinga lasciano il Real Madrid (il gossip corre sul web)

Le condizioni che Klopp avrebbe posto a Florentino: rifondazione tattica immediata con due nuovi difensori centrali, due nuovi centrocampisti e il ritorno di Endrick.

L’ultima indiscrezione: Jurgen Klopp avrebbe dettato condizioni draconiane a Florentino Perez per sedersi sulla panchina del Real Madrid. Tra le richieste, due cessioni importanti (una clamorosa).

Secondo quanto riportato da fonti inglesi e rilanciato dall’account MatchDay Central, Jürgen Klopp sarebbe a un passo dalla panchina del Real Madrid, ma non senza riserve. Il tecnico tedesco, noto per il suo carattere deciso e la sua visione tattica intransigente, avrebbe presentato alla dirigenza madrilena un vero e proprio ultimatum.

🚨💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Jürgen Klopp has reportedly set clear conditions before accepting the Real Madrid job. He is said to want: • Two new centre-backs

• Two new midfielders

• Endrick to return

• Two current Madrid players to be moved on Names mentioned:

Una cosa è certa: se queste condizioni fossero confermate, il Real Madrid che conosciamo sta per cambiare volto per sempre.

Klopp ha in mente una rivoluzione

Stando alle voci che circolano, Klopp non si accontenterebbe di gestire la rosa attuale, ma pretenderebbe una rifondazione tattica immediata. Le richieste in entrata sono precise e indicano la volontà di costruire una squadra più fisica e verticale:

Due nuovi difensori centrali

Due nuovi centrocampisti

Il ritorno di Endrick

Ma a far discutere non sono tanto gli acquisti, quanto le cessioni. La parte più clamorosa dell’indiscrezione riguarda la “lista nera” dei partenti. Per finanziare il mercato o, più probabilmente, per motivi di incompatibilità tattica (o di spogliatoio), Klopp avrebbe chiesto la cessione di due intoccabili: