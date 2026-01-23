Basta criticare Bellingham, mica è Cassano che si rimpinzava di panini nel latte (As)

A Madrid è accusato di fare la bella vita. "Bellingham ha 22 anni e tutto il diritto di uscire la sera. E' un grande atleta"

L’esultanza con cui Jude Bellingham ha celebrato un gol contro il Monaco in Champions – ha simulato il gesto del bere alcol, in poche parole, ma era una critica agli haters che lo accusano di fare la bella vita – ha scatenato un po’ di polemiche. E’ un tempo meraviglioso, questo dominato dai social. La questione però la chiude a suo modo As, con un editoriale di Tomas Roncero. Nel quale scrive: tranquilli, Bellingham non è mica Cassano.

Argomentato meglio: “È curioso che abbia inscenato una replica a tutte le assurdità vomitate dagli haters sui social media, quella fogna dove le lodi sono una specie in via di estinzione e gli insulti sono il pane quotidiano”.

“Bellingham ha 22 anni e ha tutto il diritto di uscire la sera con la sua ragazza o con qualche amico, dato che Madrid è una città meravigliosa e attraente a qualsiasi ora del giorno. Sarebbe riprovevole se lo facesse trascurando il suo necessario riposo o mettendo a repentaglio la sua impressionante forma fisica. Ma non dimentichiamo che i club d’élite ora hanno dietologi, nutrizionisti, fisiologi e analisti che li coglierebbero in flagrante se cercassero di barare. Al giorno d’oggi, non c’è alcuna possibilità che un Cassano , quell’italiano che è arrivato qui con otto chili di troppo e si è abbuffato di panini inzuppati nel latte prima di andare a letto, si rimpinzi di panini. Bellingham è un atleta. E uno splendido calciatore”.