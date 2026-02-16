Mourinho può dimettersi gratuitamente dal Benfica e tornare al Real Madrid in estate (As)
C'è una clausola nel suo contratto che specifica che può lasciare il club fino a un massimo di dieci giorni successivi dall'ultimo match di questa stagione. In questi giorni incontrerà di nuovo Florentino.
Il Real Madrid e i suoi tifosi sognano il ritorno di Josè Mourinho in panchina. Il tecnico portoghese ha una particolare clausola nel suo contratto col Benfica.
Come riportato da As:
Il portoghese può lasciare il Benfica gratuitamente per un massimo di dieci giorni dopo la fine di questa stagione. La Nazionale portoghese non sembra essere un’opzione per lui. In questi giorni incontrerà di nuovo Florentino. Nella partita di fine gennaio tra Real e Benfica c’è stata una lezione tattica e aleggia la sua ombra nei blancos per quello che ha lasciato sia alla società, che ai tifosi. Stanno pianificando un possibile ritorno del portoghese. Mourinho ha firmato per due stagioni al Benfica, può dimettersi senza alcuna penalità finanziaria nei dieci giorni successivi all’ultima partita di questa stagione, e questo lo avvicina al Madrid o a qualsiasi squadra che potrebbe richiederlo. Il tecnico conta di rimanere al Benfica per un progetto più adatto al suo modo di giocare per la prossima stagione, ma, naturalmente, una chiamata da Madrid potrebbe far cambiare tutto.