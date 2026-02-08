Home » Il Campo » Dichiarazioni

Sarri: “Maldini ha un grande potenziale, ci hanno provato in tanti a farlo uscire, senza riuscirci”

A Dazn: "Romagnoli è un giocatore importante, va in panchina perché abbiamo tante partita, preferiamo farlo allenare ancora un po'"

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Juventus

Juventus-Lazio, Sarri a Dazn

Ieri ha parlato dei sogni, cosa deve fare la Lazio per farla sognare?

«Giocare, a livello alto, abbiamo degli avverari che stanno bene. Per rimanere in partita dobbiamo esprimerci ai livelli più alti di quest’anno»

Romagnoli ancora in panchina?

«Romagnoli è un giocatore importante, va in panchina perché abbiamo tante partita, preferiamo farlo allenare ancora un po’»

Su Maldini?

«Ha un potenziale elevatissimo, poi tirarglielo fuori ci abbiamo provato tanti, è stato difficile per tutti, vediamo se il ragazzo va in maturazione»

