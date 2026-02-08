Sarri: “Maldini ha un grande potenziale, ci hanno provato in tanti a farlo uscire, senza riuscirci”
L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Juventus
Juventus-Lazio, Sarri a Dazn
Ieri ha parlato dei sogni, cosa deve fare la Lazio per farla sognare?
«Giocare, a livello alto, abbiamo degli avverari che stanno bene. Per rimanere in partita dobbiamo esprimerci ai livelli più alti di quest’anno»
Romagnoli ancora in panchina?
«Romagnoli è un giocatore importante, va in panchina perché abbiamo tante partita, preferiamo farlo allenare ancora un po’»
Su Maldini?
«Ha un potenziale elevatissimo, poi tirarglielo fuori ci abbiamo provato tanti, è stato difficile per tutti, vediamo se il ragazzo va in maturazione»