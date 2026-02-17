Insulti a La Penna, la decisione del Giudice Sportivo: Comolli inibito fino al 31 marzo
Per Comolli anche un'ammenda di 15mila euro. Chiellini inibito fino al 27 febbraio
Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo riguardo agli insulti rivolti da Comolli e Chiellini all’arbitro La Penna al termine del primo tempo di Inter-Juve.
Inter-Juve, Comolli e Chiellini inibiti
Riporta il sito della Serie A:
Inibizione a tutto il 31 marzo 2026 E ammenda di €15.000,00
Comolli Damien Jacques (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell’allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro.
Inibizione a tutto il 27 febbraio 2026
Chiellini Giorgio (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l’operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata da un Assistente.