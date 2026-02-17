Oggi Bastoni parlerà in conferenza stampa: cercherà di scrollarsi di dosso l’etichetta di simulatore ?

La conferenza pre-Bodo è prevista alle 17:15. Scontata l'ammissione di colpe e la condanna della gogna mediatica. Al suo fianco, ovviamente, Chivu

Dopo il caos degli ultimi giorni, Alessandro Bastoni parlerà oggi in conferenza stampa al fianco di Chivu per presentare il match di Champions contro il Bodo. Scontate le domande che gli verranno poste.

Bastoni, oggi la conferenza

Riporta SportMediaset:

Il difensore nerazzurro, alle 17.15, sarà a fianco di Cristian Chivu nell’appuntamento Uefa in cui, di solito, si affrontano i temi della partita del giorno dopo – e che partita: si parla di playoff Champions – ma questa volta ci attendiamo grande spazio, almeno nelle prime domande, sui fatti del Derby d’Italia per buona pace dei giornalisti norvegesi.

E proprio il club gli ha chiesto se se la sentisse di parlare davanti a tutti, questa sera: invito accolto senza esitazioni dal difensore, a testimonianza di una personalità forte. La stessa che gli servirà per archiviare presto le polemiche perché il calcio non dà tempo di respirare: domani è già tempo di Champions, poi di nuovo campionato e più avanti Coppa Italia…

Cosa aspettarsi?

Probabilmente il difensore nerazzurro si assumerà le proprie responsabilità, precisando però di non essere un calciatore antisportivo e, ovviamente, criticando la disdicevole gogna mediatica di cui sono stati vittime lui e, suo malgrado, sua moglie. La vita privata e gli affetti non andrebbero mai toccati.

Infine, cercherà di togliersi l’etichetta di simulatore, anche se, lo sappiamo benissimo, si tratta di un’impresa francamente impossibile.